У Батьківщині причетність Тимошенко до вбивства Щербаня називають абсурдом

У “Батьківщині” назвали абсурдними і безпідставними звинувачення лідера партії, екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко в організації вбивства у 1996 році народного депутата України Євгена Щербаня.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії «Батьківщина».

“Понад 2 роки президент Янукович, перебуваючи при владі, витрачає усі свої сили не на зростання добробуту народу, а на боротьбу з політичними опонентами. Зрозуміло, що ціллю номер один для нього є лідер опозиції Юлія Тимошенко”, - вважають у партії.

У заяві зазначається, що порушені проти екс-прем’єра справи щодо витрачання «кіотських» грошей на виплату пенсій та щодо закупівлі медичного транспорту у села виявились “безперспективними”, так звана «газова» справа було визнана “політично вмотивованою як урядами провідних країн світу, так і всіма впливовими міжнародними інституціями та правозахисними організаціями”.

В “Батьківщині” також зазначили, що влада поновила розслідування “справи 15-річної давнини щодо діяльності ЄЕСУ”.

“Однак їхня юридична незграбність та безперспективність підтверджуються хоча б тим фактом, що ці справи вже давно закриті на підставі відсутності складу злочину Верховним судом України”, - сказано у заяві.

“Тепер влада наважилась на безпрецедентний крок – звинуватити Юлію Тимошенко у вбивстві народного депутата Євгена Щербаня у 1996 році. Це звинувачення настільки аморальне і абсурдне, настільки безпідставне, що шокує навіть тих, хто вже звик до постійних провокацій влади”, - переконані у партії.

Як заявляють в “Батьківщині”, уся ця справа будується на “сумнівних показах” депутата облради від Партії регіонів Руслана Щербаня – сина вбитого політика.

“Заробляючи сумнівні дивіденди, він повністю змінив свої покази у порівнянні з тими, які він давав на суді у 2003 році”, - зазначають в партії.

«Батьківщина» заявляє, що чинна українська влада на чолі з В.Януковичем замість виконання резолюції ПАРЄ, рішення Європейського суду з прав людини, міжнародних зобов’язань продовжує штампувати фальшиві справи проти Ю.Тимошенко.

“Ми звертаємо увагу українського народу та міжнародного співтовариства на очевидну недолугість і аморальність нової хвилі компромату на Юлію Тимошенко. Про такі справи говорять - «шиті білими нитками» - але в цьому випадку навіть такого вислову недостатньо, щоб продемонструвати всю абсурдність звинувачень”, - говориться у заяві.

«Батьківщина» вимагає негайно припинити переслідування Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 квітня, на прес-конференції в УНІАН син убитого народного депутата Є.Щербаня Р.Щербань заявив, що вважає Ю.Тимошенко причетною до вбивства його батька і закликав прокуратуру провести розслідування.

Р.Щербань заявив, що в 90-х роках його батько був впливовим політиком і бізнесменом, який займався імпортом газу до України. Водночас, відзначив він, Ю.Тимошенко очолювала корпорацію ЄЕСУ, яка також займалася поставками газу і конкурувала з бізнес-структурами його батька, а Павло Лазаренко обіймав пост прем`єр-міністра і «безпосередньо лобіював інтереси ЄЕСУ».

Генеральна прокуратура заявила, що перевірить заяву Р.Щербаня про можливу причетність Ю.Тимошенко до вбивства його батька.

Довідка УНІАН. Народного депутата Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила понад 20 епізодів, зокрема вбивства голови Нацбанку України Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 осіб. Всі вони засуджені до різних термінів позбавлення волі.

П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем`єр-міністра визнано причетним до вбивства цих осіб.