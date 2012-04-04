ЄНП надасть партії Кличка статус спостерігача

Як повідомляє прес-служба партії «УДАР», про це йдеться у листі, що надійшов на адресу партії «УДАР» від ЄНП.

Нагадаємо, що 27 березня лідер «УДАРу» звернувся з офіційним листом до Президента ЄНП Вільфреда Мартенса, у якому висловив бажання партії приєднатися до родини ЄНП.

У відповідь на звернення В.Кличка у ЄНП повідомили, що 29 березня розглянули та прийняли заявку від партії «УДАР» щодо отримання статусу спостерігача.

«Ми вдячні ЄНП за цей важливий крок, який свідчить, що політичний авторитет нашої партії зростає як в Україні так і серед наших європейських партнерів. Для нас це велика честь і водночас велика відповідальність. Сподіваємося, що досвід і традиції ЄНП допоможуть нам у нашій політичній роботі, в реалізації наших планів щодо наближення України до ЄС та впровадження європейських цінностей і стандартів в Україні», – зазначив В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні до родини Європейської народної партії входять 74 партії з 40 країн Європи.