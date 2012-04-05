Попов відкрив рух оновленою розв’язкою (фото)

16:50, 05 квітня 2012
Політика
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У КМДА зазначають, що відсьогодні в Києві стане менше заторів завдяки новій розв’язці на примиканні Дніпровського узвозу до Набережного шосе.

Голова КМДА Олександр Попов першим оцінив переваги нової розв’язки на примиканні Дніпровського узвозу до Набережного шосе.

Відсьогодні новозбудована естакада замінить незручний світлофорний поворот у бік Паркової алеї, що впродовж тривалого часу був основною причиною заторів на Набережному шосе. Естакаду звели у надзвичайно короткі терміни, дотримавшись при цьому всіх норми будівництва, повідомляє офіційний портал київської влади.

«Нині ми вводимо в експлуатацію об’єкт про який ще рік тому ніхто навіть не мріяв. Рішення щодо його будівництва було прийнято літом минулого року. І нині, в надзвичайно короткі терміни, нова розв’язка готова забезпечити безперебійний рух у бік центру. Я хотів би подякувати мостобудівцям які забезпечили для Києва ще одну транспортну перемогу», – наголосив під час церемонії офіційного відкриття транспортної розв’язки Олександр Попов.

Загальна довжина естакади – трохи більше 361 метра, при її будівництві використовували виключно будівельні матеріали українського виробництва, будували руками київських мостобудівців. Найважливішим завданням реконструкції транспортної розв’язки є збільшення пропускної спроможності прямих потоків Набережного шосе, максимальне спрощення руху основних лівоповоротних потоків та забезпечення безпечності руху транспорту.

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