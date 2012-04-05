Попов відкрив рух оновленою розв’язкою (фото)

Відсьогодні новозбудована естакада замінить незручний світлофорний поворот у бік Паркової алеї, що впродовж тривалого часу був основною причиною заторів на Набережному шосе. Естакаду звели у надзвичайно короткі терміни, дотримавшись при цьому всіх норми будівництва, повідомляє офіційний портал київської влади.

«Нині ми вводимо в експлуатацію об’єкт про який ще рік тому ніхто навіть не мріяв. Рішення щодо його будівництва було прийнято літом минулого року. І нині, в надзвичайно короткі терміни, нова розв’язка готова забезпечити безперебійний рух у бік центру. Я хотів би подякувати мостобудівцям які забезпечили для Києва ще одну транспортну перемогу», – наголосив під час церемонії офіційного відкриття транспортної розв’язки Олександр Попов.

Загальна довжина естакади – трохи більше 361 метра, при її будівництві використовували виключно будівельні матеріали українського виробництва, будували руками київських мостобудівців. Найважливішим завданням реконструкції транспортної розв’язки є збільшення пропускної спроможності прямих потоків Набережного шосе, максимальне спрощення руху основних лівоповоротних потоків та забезпечення безпечності руху транспорту.