Чоловік Тимошенко: Не вірте жодному слову, яке звучить від Януковича

Про це йдеться у оприлюдненій на офіційному сайті Юлії Тимошенко заяві її чоловіка.

"Я вимагаю негайно припинити безпідставне звинувачення і переслідування моєї дружини Юлії Тимошенко і моєї сім'ї. Звертаюся до міжнародної спільноти не вірити жодному слову, яке звучить від Януковича, Пшонки, Кузьміна, Хорошковського про відсутність в Україні політичних переслідувань. Ці люди організовують в Україні терор і ведуть її до диктатури", - заявив О.Тимошенко.

На його думку, влада з метою відволікти увагу суспільства від провалу своєї політики "вдається до вибіркового правосуддя, переслідування лідерів опозиції, провідних вчених і соціологів, витягує давно забуті кримінальні факти та вбивства, на яких врешті-решт вони самі прийшли до влади".

Усвідомлюючи, що «Європейський суд з прав людини скасує несправедливий вирок, винесений Ю.Тимошенко, В.Янукович вирішив задіяти методи, якими вони самі користувалися, коли йшли до влади, а також реанімувавши справи 15-річної давнини щодо діяльності ЄЕСУ", - вважає чоловік Ю.Тимошенко.

О.Тимошенко вважає безпрецедентними звинувачення його дружини у причетності до вбивства народного депутата Євгена Щербаня у 1996 році. «Наступним кроком В.Януковича і його злочинного оточення напередодні Святого Христового воскресіння буде звинувачення Ю.Тимошенко у змові з Понтієм Пілатом", - зазначає він у своїй заяві.

О.Тимошенко переконаний, що чинній владі у свій час доведеться відповідати за найбільш резонансні вбивства в 90-х - початку 2000-х років на території Донбасу та всієї України. Зокрема, йдеться про вбивство Ахатя Брагіна, Олександра Момота, Сергія Романа, Сергія Гуцула та ще цілого ряду керівників злочинних груп впливу, "за вбивство більше 5 тисяч ні в чому невинних хлопців, які були в службах теперішніх вождів України і стали свідками їх діяльності, тисяч безневинних людей у тому числі дітей – заживо похованих у копанках, щоб хоч якось вижити".

Крім того, О.Тимошенко переконаний, що владі "прийдеться постати перед судом і за зраду державних інтересів України через підписання Харківських угод, які зараз стараються замовчувати, поступову здачу національної газотранспортної системи, багаторазову зміну Конституції України з метою узурпації влади".