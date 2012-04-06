ПР обіцяє назвати керівників штабу й публічної виборчої кампанії
Народний депутат України, перший заступник голови Партії регіонів Володимир Рибак повідомив, що вже найближчими днями будуть названі імена керівників виборчого штабу й публічної виборчої кампанії партії.
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю газеті «Время регионов».
«Ми працюємо. Я думаю, що найближчими днями ми назвемо й начальника штабу, й керівника публічної виборчої кампанії», – цитує В.Рибака прес-служба ПР.
За його словами, ці кандидатури практично визначені, й робота партії з підготовки до виборів стартує вже з наступного тижня, оскільки до 10 квітня Центрвиборчком повинен сформувати виборчі округи.
«Потрібно готуватися до того, що влітку виборці відпочиватимуть, а партія – готуватиметься до виборів, і завдання, яке ми ставимо перед партійними організаціями, – провести вибори відкрито, чесно, щоб у жодному окрузі не був поставлений під сумнів результат голосування», – підкреслив В.Рибак.