КОД заявляє, що влада намагається зірвати об’єднання опозиції

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою «Батьківщина» заяві Комітету опору диктатурі (КОД).

«Об’єднавчі процеси всередині опозиції викликають хворобливу реакцію з боку режиму Януковича, прямо протилежну заявам про «європейський вибір» країни, і зайвий раз підтверджують його антинародну, авторитарну сутність. Як тільки пануюча верхівка зрозуміла, що зірвати об’єднання більшості опозиційних партій не вдається, вона перейшла до відвертого тиску та спроб дискредитації лідерів опозиції, які ще не запроторені за грати», - вважають у КОД.

На думку членів комітету, «останні події навколо переслідувань першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра Турчинова засвідчують логіку таких дій – усіх, кого чинна влада не в змозі купити чи залякати, намагаються дискредитувати, очорнити, будь-яким чином обмежити належні їм громадянські права та свободи».

У КОД переконані, що правоохоронна система фактично перетворена «на приватну «контору» зі захисту інтересів купки негідників. Замість того, аби займатися своєю безпосередньою діяльністю – забезпечувати хоча б елементарний порядок та гарантувати громадянам безпеку, вона зайнята утисками тих, хто не згоден з політикою правлячого режиму Януковича».

Комітет опору диктатурі закликає усі опозиційні сили відповісти на ці дії посиленням об’єднавчих процесів та активізацією роботи, що має покінчити з цим окупаційним режимом.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня в ГПУ заявили про проведення перевірки з приводу достовірності звинувачень на адресу першого заступника лідера партії «Батьківщина» О.Турчинова в незаконному виділенні квартир у період, коли він обіймав посаду голови СБУ.

«Правоохоронні органи проводять перевірку за заявою ветеранів спецназу про притягнення Турчинова до кримінальної відповідальності за підкуп журналістів», - сказав начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Андрій Курись.

«Заявники стверджують, що О.Турчинов, обіймаючи посаду глави СБУ, незаконно виділяв квартири догідливим журналістам», - додав він.