Попову передали вимоги по 10 «гарячих» точках Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов пообіцяв активістам столичної громади сприяти у вирішенні питань щодо конфліктних об’єктів будівництва у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі з представниками громадських організацій, які вчора брали участь в акції «Стіна брехні» біля стін мерії.

“Ми приходимо десятки разів з тими самими проблемами, але в жодні рішення Київради це не переростає. Насамперед, тут потрібно рішення Київради. І ми знаємо, що Ви користуєтесь великим авторитетом серед депутатів Київради і дуже сподіваємось, що сьогоднішня розмова все-таки переросте в рішення”, - сказав представник ініціативи “Стіна брехні” Єгор Соболєв.

Активісти передали голові КМДА вимоги щодо 10 конфліктних об’єктів будівництва. Вони вимагають припинити вирубку Святошинського лісу за адресою просп. Перемоги, 139, та визнати це місце сквером; скасувати виділення землі під забудову на Пейзажній алеї та визнати цю територію парком; скасувати рішення про виділення землі під забудову на вулиці Гоголівській, 7, та визнати це місце сквером, а також скасувати рішення про виділення під забудову землі на вулиці Маяковського, 40-52, і визнати це місце сквером. Також у переліку такі адреси: вул. Гончара, 17-23; вул.Боговутівська, 4-а; сквер на розі вул. Нагірної та Нагірного провулку; Павлівський сквер на Обсерваторній гірці.

Крім того, активісти вимагають від КМДА відкликати касаційну скаргу адміністрації до Вищого адміністративного суду України, що дасть можливість внести до земельного кадастру як особливо цінну землю буферну зону навколо Софії Київської.

“Фактично, це рішення рятує і робить недоторканними велику кількість землі в найкрасивішій місцині Києва разом з багатьма «гарячими» точками”, - підкреслив Є.Соболєв.

Він додав, що кожен з присутніх активістів готовий надати допомогу владі Києва у вирішенні цих питань. На переконання активістів, підготувати відповідні документи щодо цих об’єктів можна вже на наступну сесію Київради і подати їх на розгляд депутатів навіть як ініціативу КМДА.

О.Попов прийняв на вивчення вимоги представників громади. “Я не знаю, як сформована ваша думку про мою позицію, але я вам відверто скажу, що вона співпадає з вашою. Мало того, ми багато зробили, щоб багато з того, про що ви казали, було втілено в життя. Ви перерахували позиції, і серед них я не побачив жодної тої, яку спровокували ті люди, які прийшли працювати зі мною. В кожному питанні, яке ви назвали, є історія від 2005 до 2009 років, - це “спадщина”. І з нею нам дуже активно доводиться боротися”, - сказав голова КМДА.

Він нагадав, що вже повернуто більш як 2 тис. га землі, що були вилучені з комунальної власності, і це, як правило, зелені зони. О.Попов зауважив, що цими питаннями активно займається прокуратура, яка 1,5 роки намагається “виправити помилки”.

“Той бандитизм, який був – він робився незаконно. Зараз владі, щоб скасувати це, треба пройти законний шлях. Іншого просто не може бути. А він не дуже непростий... Просто треба час, щоб це скасувати”, - запевнив голова КМДА.

Він закликав активістів до співпраці з владою столиці.

Водночас представники громади попередили керівника міськдержадміністрації, що у разі невиконання їхніх вимог, ні влада столиці, ні активісти “не зможуть зупинити ситуацію від розвитку варіанту “кривавої революції за проектом Олега Тягнибока”, до якої все більше цивілізованих людей, в тому числі в Києві починають схилятися як до єдиного способу щось вирішити”.

На початку зустрічі голова КМДА висловив думку, що активісти мають вибачитися за свою вчорашню поведінку під час акції. “Я вважаю, що було б гідно, щоб ви вибачились за ці дії, які ви зробили вчора. Я ніколи не був проти того, щоб спілкуватись з журналістами і ви, коли просили мене, я ніколи не відмовляв. Якщо ви не хочете зробити сьогодні, то думаю, що можете зробити це пізніше, це не впливає на суть нашого діалогу”, - сказав О.Попов.

У відповідь Є.Соболєв вибачився перед охоронцями мерії. “Олександр Павлович, перш за все, я хочу принести вибачення тим охоронцям, з якими нам вчора довелося штовхатися... Штовханина не гідна поведінки киянина, але іншого варіанту дій Київрада і КМДА нормальним людям, які виходять не за особисте, а за суспільні блага, не дають”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня група активістів, які зібралися під будівлею мерії на акцію «Стіна брехні» проти незаконної забудови у Києві, увірвалася до приміщення і захопила кабінет голови Київської міської державної адміністрації О.Попова.

Із сотні учасників мітингу до мерії увірвалися дванадцять активістів, більшість – із громадської ініціативи «Самоврядна альтернативна мережа». Свій вчинок активісти пояснили тим, що ніхто із владної київської більшості не вийшов до них, щоб вислухати і запропонувати якесь рішення. Тому про факти щодо вирубку Святошинського лісу, забудову на Театральній і бульварі Дружби Народів, знищення дитячого майданчику на вул. Гоголівській вони вирішили «донести» особисто О.Попову.