Росію непокоїть, що Україна «гальмує»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради федерації.

«Тільки у Білорусі зараз йде процес реальної підготовки до ратифікації угоди. Україна пригальмувала, хоча була домовленість про синхронізацію ратифікацій. Інші держави теж поки притримують. Це насторожує», - сказала В.Матвієнко.

Вона підкреслила, що треба зрозуміти причини і визначити заходи, щоб ця угода була ратифікована у повному обсязі.

За словами спікера, міжнародний комітет Ради федерації моніторить хід виконання внутрішньодержавних процедур з ратифікації цієї угоди.

В.Матвієнко з жалем констатувала, що лише Росія у повному обсязі виконала всі внутрішньодержавні процедури і ратифікувала цю угоду.

«Завдання, звичайно ж, виконавчих органів СНД і Міжпарламентської асамблеї СНД опікуватися цим питанням з тим, щоб все ж розібратися у причинах гальмування ратифікації цієї угоди і сприяти прискоренню цих процедур. Вважаю, треба не просто спостерігати і констатувати, а потрібно впритул цим займатися», - сказала В.Матвієнко.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 р. у Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн - членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизстан. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

Договір має набрати чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання сторонами, що підписали його, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набирання ним сили.

Проте зараз в України з`явилися зауваження до угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД, які полягають в нерівності умов щодо введення торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності.

Верховна Рада дотепер не ратифікувала цю угоду.

2 квітня Президент Росії Дмитро Медведєв підписав закон про ратифікацію договору про ЗВТ в рамках СНД.