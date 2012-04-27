Опозиція нарекла Лутковську інквізитором

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракцій «БЮТ-Батьківщина» та «Наша Україна – Народна Самооборона».

У документі нагадується, що «в Україні наростає репресивний тиск з боку влади та правоохоронних органів на представників опозиції. Окремі з них, і, зокрема, лідер опозиції Юлія Тимошенко внаслідок політичного переслідування – позбавлені волі».

В цій ситуації депутатські фракції «Блок Юлії Тимошенко – Батьківщина» та «Наша Україна – Народна Самооборона» звертають увагу українського суспільства та міжнародної спільноти на намагання влади «відбілити свої дії зі згортання демократії та масових порушень прав людини шляхом проштовхування на посаду Омбудсмена України повністю керованою владою особи – В.Лутковської». «Президенту України конче необхідно зруйнувати цей бастіон демократії у вигляді незалежного органу парламентського контролю за дотриманням прав людини в Україні, який мав сміливість не виконувати вказівки з вул. Банкової», - вважають члени опозиційних фракцій.

На їхнє переконання, вибори Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини влада фактично перетворила на фарс. «Брутально сплюндровані не лише усі норми українського законодавства, але й міжнародні стандарти щодо Омбудсмена та процедури його обрання, визначені Паризькими принципами ООН щодо національних інститутів з прав людини. На посаду Омбудсмена Адміністрацією Президента підібрана особа, що багато років займалась виправдовуванням порушень прав людини з боку Держави Україна – агент уряду в Європейському суді з прав людини. На цій посаді українській владі вкрай необхідний професійний незалежний адвокат, який керується виключно принципами Верховенства права», - сказано у заяві «БЮТ-Батьківщини» та НУ-НС.

У документі нагадується, що кандидатура В.Лутковської двічі виносилася на голосування парламенту, незважаючи на негативний висновок профільного парламентського Комітету про те, що вона не відповідає вимогам Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», оскільки не має досвіду правозахисної діяльності та через наявність прямого конфлікту інтересів.

«Понад десять років Л.Лутковська захищала державу від обвинувачень її громадян у Європейському суді, а тепер буде «захищати» права людей та звинувачувати державу за тими ж справами, за якими сама ж і забезпечувала комунікацію з боку держави до Європейського суду і доводила, що жодних порушень з боку держави немає.

Яскравим прикладом такого конфлікту інтересів є справи Тимошенко проти Януковича та Луценко проти Януковича, за якими В.Лутковська від імені українського уряду вже встигла цинічно заявити про відсутність будь-яких порушень прав заявників з боку державних правоохоронних органів», - заявляють опозиціонери.

Вони також вказують, що сама процедура парламентського голосування з виборів В.Лутковської «у виконанні провладної більшості є прямою наругою як над законом, так і моральністю…»

«Незважаючи на шалений тиск на народних депутатів, влада розробила запасний варіант – підмінити бюлетені. Тому для голосування їх просто видрукували на принтері та використали без підписів голови лічильної комісії та її секретаря, що було зафіксовано під час підрахунку голосів. Цей факт був оприлюднений заступником голови лічильної комісії, членом парламентської опозиції В.В’язівським», - сказано у заяві опозиційних фракцій.

«Парламентська більшість провела голосування по кандидатурі В.Лутковської, незважаючи на заяви депутатів від опозиції про відкриті факти приховування нею своїх доходів у 2011 році та не включення їх до Декларації про доходи. Такі факти є корупційними діяннями і вимагають не лише відстороненні від виборів на посаду парламентського Обмудсмена, але й притягнення до відповідальності із забороною займати державні посади. І така людина очолює делегацію України у Групі держав Ради Європи проти корупції!», - заявляють у «БЮТ-Батьківщині» та НУ-НС.

На переконання депутатів від опозиції, «ніхто не повинен сприймати В.Лутковську у якості Омбудсмена, оскільки вона не є захисником прав людини, а ще одним інквізитором влади, яких в Україні і так, більше ніж достатньо».

Фракції «БЮТ-Батьківщини» та НУ-НС звертаються до всіх людей доброї волі як в Україні, так і за її межами і закликом не визнавати В.Лутковську як захисника прав людини, оскільки «вона завжди була і залишається адвокатом авторитарного режиму, що брутально порушує права і свободи громадян».

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня В.Лутковську було обрано Уповноваженим ВР з прав людини. На голосування вносилась одна кандидатура. За обрання В.Лутковської проголосували 252 народних депутата.

25 квітня заступник голови ВР, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко заявив, що опозиційні фракції не допустять приведення В.Лутковської до присяги та вимагатимуть створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо легітимності її обрання.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив, що жодних порушень під час призначення В.Лутковської на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини не було.