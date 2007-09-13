Тимошенко зустрінеться з Соланою

У п’ятницю, 14 вересня, відбудеться зустріч лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО з Генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним представником з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, підхід до преси - о 8.30. Адреса: готель Radisson SAS Hotel Kiev (вул. Ярославів Вал, 22). Акредитація журналістів за телефоном: 462-57-50.