Тимошенко зустрінеться з Соланою
14:03, 13 вересня 2007Політика
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Повідомлення прес-служби БЮТ
У п’ятницю, 14 вересня, відбудеться зустріч лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО з Генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним представником з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, підхід до преси - о 8.30. Адреса: готель Radisson SAS Hotel Kiev (вул. Ярославів Вал, 22). Акредитація журналістів за телефоном: 462-57-50.
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