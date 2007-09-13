Шуфрич створить авіаескадрилью

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій буде створено авіаескадрилью для боротьби з пожежами високої складності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МНС Нестор ШУФРИЧ повідомив у ході поїздки до Кременчука.

Зокрема, за словами Н.ШУФРИЧА, з 2008 року з пожежами високої складності боротимуться за допомогою спеціальної авіаескадрильї.

"До початку наступного року в спеціальну ескадрилью МНС входитимуть 4 літаки Ан-32, 15 вертольотів Мі-8 і 4 спеціалізовані вертольоти К-32», сказав міністр.

За його словами, «два літаки ми вже одержали. Ще два літаки ми одержимо в листопаді цього року».

Н.ШУФРИЧ зазначив, що один Ан-32 застосовувався при гасінні пожежі в Криму. «Ефективність такого методу боротьби з вогнем достатньо висока», - підкреслив міністр.

За його словами, нова ескадрилья не групуватиметься на одному аеродромі, а буде розосереджена по всій Україні.

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