Шуфрич створить авіаескадрилью
Два літаки вже є
У Міністерстві з надзвичайних ситуацій буде створено авіаескадрилью для боротьби з пожежами високої складності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МНС Нестор ШУФРИЧ повідомив у ході поїздки до Кременчука.
Зокрема, за словами Н.ШУФРИЧА, з 2008 року з пожежами високої складності боротимуться за допомогою спеціальної авіаескадрильї.
"До початку наступного року в спеціальну ескадрилью МНС входитимуть 4 літаки Ан-32, 15 вертольотів Мі-8 і 4 спеціалізовані вертольоти К-32», сказав міністр.
За його словами, «два літаки ми вже одержали. Ще два літаки ми одержимо в листопаді цього року».
Н.ШУФРИЧ зазначив, що один Ан-32 застосовувався при гасінні пожежі в Криму. «Ефективність такого методу боротьби з вогнем достатньо висока», - підкреслив міністр.
За його словами, нова ескадрилья не групуватиметься на одному аеродромі, а буде розосереджена по всій Україні.
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