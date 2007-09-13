Мороз не зробить ласки Симоненку

Голова Верховної Ради України V скликання, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що СПУ не має наміру відмовлятися від участі у парламентських виборах і підтримувати Комуністичну партію.

Як передає кореспондент УНІАН, так в інтерв’ю журналістам О.МОРОЗ прокоментував заяву лідера Компартії Петра СИМОНЕНКА про те, що всі ліві партії мають підтримати комуністів, бо лише КПУ має реальні шанси потрапити за результатами виборів до парламенту.

О.МОРОЗ сказав, що П.СИМОНЕНКО робить правильні заяви з огляду ведення Компартією передвиборчої кампанії, “але ще правильніше зроблять виборці”.

За словами О.МОРОЗА, виборці самостійно зроблять свій вибір.

О.МОРОЗ впевнений, що на цей заклик П.СИМОНЕНКА не відгукнуться й інші ліві партії.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня у Полтаві лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО запропонував всім партіям «лівого» спрямування підтримати КПУ, яка, на його переконання, тільки одна зможе пройти до нової Верховної Ради.

За його словами, «сьогодні всім зрозуміло, що соціалісти, на жаль, не проходять до парламенту, не пройдуть і прогресивні соціалісти та інші партії, зокрема партії-провокатори - оновлені комуністи. Окрім Компартії, жодна не пройде».

У зв`язку з цим КПУ пропонує всім лівим партіям переглянути свої позиції на підтримку комуністів і відмовитися від амбіцій, сказав П.СИМОНЕНКО.

За його словами, після виборів він ініціюватиме створення координаційної ради, і «ми практично думатимемо над тим, як координувати зусилля лівих партій, і ці ідеї захищатимемо в парламенті».