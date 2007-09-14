Горбулін: тут навіть не 220, а всі 380 вольт

Горбулін і Гайдук вважають, що рішення РНБО щодо звільнення міністрів виконати неможливо

Екс-секретарі РНБО Володимир ГОРБУЛІН та Віталій ГАЙДУК вважають, що рішення Ради національної безпеки та оборони щодо звільнення міністрів виконати неможливо.

Зокрема, В.ГАЙДУК у розмові з кореспондентом УНІАН назвав відповідне рішення РНБО надуманим. Він зауважив, що рішення РНБО є обов’язковими до виконання, але у даному випадку немає механізму виконання цього рішення.

В.ГАЙДУК переконаний, що рішення про звільнення міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО і міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА можна вирішити лише одним чином – прем’єр-міністр може на підставі рішення РНБО внести відповідне подання до Верховної Ради. «Чи буде виконувати прем’єр-міністр таке рішення, я сумніваюсь, оскільки уряд коаліційний і політична сила, яку представляє міністр, може заявити про вихід з коаліції», - сказав В.ГАЙДУК.

Він розкритикував саме рішення РНБО від 4 вересня, зауваживши, що міністри на сьогодні є політичними фігурами і не несуть жодної відповідальності, відповідно до українського законодавства.

В.ГАЙДУК висловився за необхідність введення посад держсекретарів і державних службовців, які б відповідали за виконання поставлених перед міністерством завдань. За його словами, це нормальна система, яка працює в усіх розвинутих країнах.

Водночас, В.ГАЙДУК зауважив, що залишати міністрів політичними фігурами і вводити посади держсекретарів можна лише після того, як буде реформована вся система і міністерства будуть відповідати лише за стратегію розвитку галузі.

Говорячи безпосередньо про рішення по М.РУДЬКОВСЬКОМУ і Н.ШУФРИЧУ, він зазначив, що не знає, винні чи невинні міністри, але він висловив подив, чому на засіданні РНБО вони були відсутні. «Можливо, в них були аргументи», - зауважив В.ГАЙДУК.

У свою чергу В.ГОРБУЛІН в інтерв’ю УНІАН сказав, що РНБО створювалась саме для того, щоб консолідувати діяльність органів влади в питаннях, які відносяться до національної безпеки і оборони. На його переконання, рішення РНБО може носити лише рекомендаційний, а не обов’язковий характер.

За словами В.ГОРБУЛІНА, враховуючи високу «політизацію в суспільстві – я думаю, що тут навіть не 220, а всі 380 вольт - ми маємо такі випадки, коли засідання РНБО і рішення, яке прийнято, й указ з цього приводу, не виконуються». В.ГОРБУЛІН наголосив, що це неможливо в будь-якій демократичній країні.

Він переконаний, що після вгамування політичних пристрастей РНБО почне працювати у звичайному режимі, «і всі ті, хто сьогодні лає РНБО, зрозуміють, що в усіх країнах є цей орган, і він приносить велику користь».

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня РНБО визнала за необхідне відсторонити М.РУДЬКОВСЬКОГО від виконання повноважень міністра транспорту і Н.ШУФРИЧА - від виконання повноважень міністра з надзвичайних ситуацій.

Прем`єр-міністрові Віктору ЯНУКОВИЧУ було доручено вжити заходів для виконання вказаних рішень РНБО.

6 вересня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав укази, якими ввів в дію рішення РНБО про відсторонення М.РУДЬКОВСЬКОГО і Н.ШУФРИЧА від виконання повноважень міністрів.