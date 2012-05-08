В Омбудсмана підтверджують, що синець Тимошенко - наслідок удару кулаком

Головний консультант відділу пенітенціарних установ Секретаріату Уповноваженого України з прав людини Валерій Селін і головний консультант відділу кримінального права Юрій Ситник не вважають "примусовими" вказівки тодішнього Омбудсмена Ніни Карпачевої щодо описування синців на тілі екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Селін і Ю.Ситник заявили сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Як можна на нас натиснути? Це перше. Друге: Ніна Карпачова - наш перший керівник. І вона залишалася ним на той момент. Будь-яке її слово ми сприймали як вказівку до дії, котра не підлягає обговоренню. Тиску як такого не було на нас», - сказав В.Селін.

За його словами, полеміку викликала лише назва документа, в якому описувалися синці Ю.Тимошенко. «Ми не погоджувалися, а від нас вимагали в назві записати «Висновок експертів». Ми цьому заперечували і говорили, що це незаконно. Ми пропонували назвати його «Службовою запискою» або думкою фахівця у сфері судової медицини, тобто нашої особистої думки», - пояснив консультант.

У свою чергу Ю.Ситник підкреслив, що опис фотографій Ю.Тимошенко із синяками на тілі готувався як документ для внутрішнього користування. «Ми давали такий опис, як годиться давати при судовій експертизі. Але для судової експертизи потрібні спеціальні фотографії, які робляться з певного ракурсу, з лінійкою, при певному освітленні. Тут цього не було дотримано. Тому ми описували те, що бачили на фото, але це не означає, що ці фото достовірно відображають інформацію. Ми це робили не раз за час своєї роботи, але це все призначалося суто для внутрішнього користування», - підкреслив він.

Тим часом, консультанти зазначили, що їм не відомо, на якому етапі було змінено назву документа на експертний висновок. «Довелося двічі передруковувати цей документ, а коли ми його підписували потім, у нас перший лист був закритий другим листом, і ми його, по суті не читали, враховуючи, що ми його частково самі друкували», - уточнив В.Селін.

Консультанти при цьому підкреслили, що вони не можуть залучатися як судово-медичні експерти. «Ми не маємо права на сьогодні проводити судово-медичну експертизу, оскільки давно не є судово-медичними експертами, зокрема, я - 10 років, а Юрій Вікторович (Ситник - УНІАН) - п`ять років. Нас немає в реєстрі судово-медичних експертів», - підкреслив В.Селін.

У той же час, консультанти підтвердили, що не відмовляються від своїх висновків про виникнення синця внизу живота на тілі Ю.Тимошенко внаслідок спричинення сильного удару кулаком. «Ми дійшли висновку, що це пошкодження могло бути заподіяне внаслідок спричинення удару кулаком з великою силою за 4-6 діб до моменту їх фіксації. Це основне питання, адже фотографії були без будь-яких розпізнавальних знаків, на підставі яких можна було судити, що удари були завдані саме того дня», - пояснив В.Селін.

*** Газета "Сегодня" 7 травня 2012 року повідомила з посиланням на правоохоронні структури, що колишній Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Н.Карпачова чинила тиск на працівників Секретаріату Омбудсмена з приводу висновків про стан здоров`я екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко, яка наприкінці квітня заявила про побиття працівниками колонії.