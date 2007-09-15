Ющенко їде до Дрогобича та Львова
09:47, 15 вересня 2007Політика
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(програма перебування)
Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить сьогодні робочу поїздку до Львівської області.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Президента, глава держави планує зустрітися із представниками інтелігенції Дрогобицького району та відвідати у Львові XIV книжкову виставку-ярмарок «Форум видавців».
На 19.25 запланована участь В.ЮЩЕНКА у народному віче біля пам’ятника Тарасові Шевченку (проспект Свободи, Львів).
Трансляцію народного віче вестимуть «24 канал» та «5 канал».
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