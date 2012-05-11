У МЗС ФРН вважають Євро-2012 гарним приводом для тиску на українську владу
08:16, 11 травня 2012Політика
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Гідо Вестервелле вважає, що необхідно продовжувати діалог з Україною та шукати рішення у прямих переговорах з урядом у Києві.
Гідо Вестервелле каже, що діалог треба продовжувати
Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле вважає, що фінал Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні є гарним приводом для тиску на українську владу щодо дотримання прав людини.
Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Німеччини, про це він сказав у виступі на форумі з нагоди Дня Європи у Брюсселі.
«Під час Чемпіонату Європи з футболу політики, атлети, ЗМІ та фанати не втратять можливості надіслати сигнал проти порушень прав людини в Україні. Спортивні організації продемонстрували високий рівень відповідальності та чутливості”, - сказав Г.Вестервелле, додавши, що необхідно продовжувати діалог з Україною та шукати рішення у прямих переговорах з урядом в Києві.
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