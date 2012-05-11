Президент Литви зустрінеться з Януковичем лише після розмови з Тимошенко

Відповідне повідомлення сьогодні о 7.33 було розміщено на офіційному сайті Президента Литви.

"Президент Литви сьогодні відвідає Україну з робочим візитом. Глава держави зустрінеться у Харкові в лікарні з колишнім прем`єр-міністром Юлією Тимошенко. Після цього Президент у Києві проведе двосторонню зустріч з Президентом України Віктором Януковичем", - йдеться у повідомленні.

Водночас на офіційному сайті не уточнюється час ні першої, ні другої зустрічі Д.Грібаускайте.

Як повідомляв УНІАН, Президент Литви Д.Грібаускайте погоджувалася на участь у Ялтинському саміті керівників держав Центральноєвропейської ініціативи, який пізніше було скасовано, лише після гарантій В.Януковича щодо можливості відвідати Ю.Тимошенко.