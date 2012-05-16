Експерт: Україна бере паузу, аби спрогнозувати поведінку Кремля
13:04, 16 травня 2012Політика
1159 0
Григорій Перепелиця вважає, що українській владі необхідно вибудувати стратегію поведінки, у першу чергу з Митним союзом та ЄврАзЕС, а також стосовно газових питань з Росією.
|Перепелиця коментує підсумки візиту Януковича до Москви
На думку Г.Перепелиці, Росія після повернення Володимира Путіна на президентський пост продовжує реалізацію планів реінтеграції країн СНД.
За його словами, одним із важливих економічних інструментів реалізації такої політики є Митний союз та Євразійський економічний союз.
Як вважає експерт, Україна, зі свого боку, не може повністю ігнорувати ці організації, оскільки рівень товарообороту з їхніми учасниками складає значну частину загального імпорту та експорту України.
Як сказав Г.Перепелиця, постає питання нової формули відносин з Митним союзом. «Відповіді на це питання поки що не існує», - вважає він.
«Видно, що Київ бере паузу, аби спрогнозувати поведінку Кремля», - додав експерт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter