Тюремники кажуть, що Іващенко лікування за межами СІЗО не потребує

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ДПтС щодо медичного огляду В.Іващенка.

«14 травня прес-служба ДПтС України інформувала ЗМІ та громадськість, що В.Іващенку вкотре на його прохання було проведено комісійний медичний огляд. Про це йшлося на офіційному сайті відомства. Нагадуємо, до складу медичної комісії, що оглядала В.Іващенка, були залучені лікарі ДПтС, а також фахівці в галузі неврології від київських міських клінічних лікарень №9 та №18 (які і раніше вже його обстежували). За результатами комісійного обстеження попередні діагнози В.Іващенка були підтверджені. Загальний стан хворого лікарями було визнано задовільним. Спеціалізованого стаціонарного лікування за межами СІЗО, за висновками медиків, він не потребує. Засудженому відкореговано подальше медикаментозне лікування та призначено лікувальну фізкультуру», - сказано у повідомленні.

При цьому у ДПтС наголосили, що «скарг від В.Іващенка на адресу керівництва установи не надходило».

Крім того, прес-служба відомства інформує, що В.Іващенко під час утримання у слідчому ізоляторі оглядався комісіями МОЗ України та провідними лікарями 11 разів (з них 1 раз відмовився (11.04.2012). До закладів МОЗ на обстеження В.Іващенка вивозили тричі, на лікування до закладів охорони здоров’я Міністерства оборони - чотири рази.

Також ДПтС зазначає, що адміністрація Київського СІЗО розглянула звернення В.Іващенка щодо надання дозволу на проведення консультації лікарем-неврологом Сергієм Бубновським, громадянином Російської Федерації, та повідомила, що питання залучення фахівця буде вирішено після отримання адміністрацією Київського СІЗО від С.Бубновського низки документів, зокрема, ліцензії МОЗ України на право займатися лікарською діяльністю на території України, як це передбачено законодавством України.

Крім того, В.Іващенко отримав дозвіл від керівництва СІЗО на проведення консультації ще двома українськими лікарями-неврологами, яких він сам обрав. Консультація проводитиметься в узгоджений час за участю медичного персоналу Київського СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 17 травня адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко заявив, що керівництво СІЗО вже понад тиждень відмовляється допустити до В.Іващенка лікарів-невропатологів.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судномеханічний завод".

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.