Тимошенко отримала офіційного захисника у Бундестаґу

Депутат Бундестаґу Еріка Штайнбах (ХДС) стала покровителькою Тимошенко у межах програми «Парламентарії захищають парламентаріїв». Ця програма німецького Бундестаґу існує з 2003 року для захисту закордонних політиків, яких переслідують або яким загрожують репресії пише Тиждень із посиланням на DW.de.

Штайнбах, яка належить до керівництва урядової фракції ХДС/ХСС, відповідає в ній за питання прав людини та гуманітарної допомоги.

«На посаді прем'єр-міністра України вона (Юлія Тимошенко - Ред.) докладала усіх сил для реалізації цілей Помаранчевої революції, демократизації своєї країни, боротьби з поширеною корупцією та для наближення України до Європейського Союзу», - зазначила Штайбах в обґрунтуванні свого кроку 18 травня. За словами німецького депутата, «процес проти неї та інших опозиційних політиків країни відбувся без дотримання міжнародних стандартів щодо чесного, прозорого та незалежного правосуддя».

Водночас, як повідомив Бундестаґ, депутат від Зелених Віола фон Крамон опікується колишнім міністром охорони довкілля Георгієм Філіпчуком. Його засудили у квітні 2012-го до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у зловживанні службовим становищем.