Лідери країн НАТО: Ми стурбовані вибірковим правосуддям в Україні

Лідери країн-членів НАТО стурбовані вибірковим застосуванням правосуддя в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в декларації Чиказького саміту.

“Ми стурбовані вибірковим застосуванням правосуддя і тим, що видається політично вмотивованим переслідуванням, включаючи лідерів опозиції, а також умовами їх утримання”, - зазначається в декларації.

У зв’язку з цим лідери країн НАТО закликали Україну вирішити проблеми в судовій системі для забезпечення її відповідності принципу верховенства права та міжнародним угодам, учасником яких є Україна.

“Ми також закликаємо Україну забезпечити вільні та чесні парламентські вибори восени цього року”, - наголошується у Чиказькій декларації.

У документі лідери країн також відзначили зобов’язання України посилити політичний діалог з Альянсом, а також привітали внесок України в операції під проводом НАТО.

У декларації також ще раз наголошується на тому, що Альянс продовжить вести політику відкритих дверей стосовно Києва і готовий розвивати співпрацю з Україною та допомагати в реалізації реформ в рамках Комітету Україна-НАТО та Щорічної національної програми співпраці.