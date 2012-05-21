У Києві відбувся Форум педагогічної та батьківської громадськості

Зволікати з реформуванням освітньої галузі не можна. Своє переконання голова КМДА Олександр Попов висловив під час виступу на Форумі педагогічної та батьківської громадськості «Столичний стандарт освіти».

Як повідомляє прес-служба КМДА, батьки, педагоги, методисти, представники громадських організацій озвучили узагальнені пропозиції до Столичного стандарту освіти. Серед них: підвищення вимог до кваліфікації та посилення мотивації педагогів, покращення умов навчання дітей, будівництво нових навчальних закладів.

«Зволікати з реформуванням освітньої галузі надалі не можна. Переконаний, педагоги, батьки, учні, студенти краще знають та розуміють проблеми сфери освіти. Ми прагнули, щоб ці знання та практичний досвід допомогли створити реалістичний, живий і одночасно амбітний проект. Столичний стандарт освіти» – стратегічний орієнтир розвитку освітньої галузі міста, пріоритетне завдання київської міської влади. Головна цінність Столичного стандарту освіти – це охоплення більшості принципових питань сфери. Зокрема, якості виховання та навчання дітей, формування творчої, всебічно розвинутої, успішної особистості, здоров’я дітей, забезпечення соціальних гарантій педагогам та працівників сфери освіти», – сказав під час Форуму Олександр Попов.

Голова КМДА запропонував максимально вивільнити педагогів від "паперової" роботи. Олександр Попов розраховує, що фінансування заходів у рамках реалізації Столичного стандарту освіти буде передбачене окремою статтею в бюджеті міста.

Загалом протягом квітня-травня близько 60 000 педагогів, батьків, науково-педагогічних працівників, представників громадських організацій взяли участь в обговоренні та удосконаленні проекту «Столичний стандарт освіти». До робочої групи з удосконалення освітнього стандарту надійшло 59 632 анкети.

«Такий пожвавлений інтерес до реформи галузі говорить про актуальність та своєчасність теми», – переконаний Олександр Попов.