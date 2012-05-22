У п’ятницю, 25 травня, о 9.00 у Києві розпочнеться дводенна міжнародна конференція асоціацій платників податків світу «Як зробити потужнішим рух платників податків у світі».

Відкриватимуть захід:

президент Асоціації платників податків України Валентина Арбузова,

міністр фінансів України Юрій Колобов,

народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Віталій Хомутиннік,

президент Асоціації платників податків світу Девід М. Стенлі,

генеральний секретар Асоціації платників податків світу Бьорн Таррас-Вальберг.

Учасниками конференції стануть міжнародні та європейські експерти з 22 країн світу.

У рамках конференції відбудеться дискусія та обмін досвідом з таких питань:

як знизити податок на прибуток;

про національну кампанію боротьби з податком на нерухомість;

чи впаде курс євро, перспектива для платників податків;

важливі поради для груп платників податків з погляду журналістики;

як рух платників податків може побудувати більш заможний світ тощо.

Конференція відбудеться за адресою: Конференц-готель «ІнтерКонтиненталь Київ», вул. Велика Житомирська, 2А.

Попередня акредитація журналістів – обов’язкова: 067-235-80-44, 044-351-19-26.

Деталі: www.appu.org.ua