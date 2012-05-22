Міжнародна конференція асоціацій платників податків світу
У п’ятницю, 25 травня, о 9.00 у Києві розпочнеться дводенна міжнародна конференція асоціацій платників податків світу «Як зробити потужнішим рух платників податків у світі».
Відкриватимуть захід:
президент Асоціації платників податків України Валентина Арбузова,
міністр фінансів України Юрій Колобов,
народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Віталій Хомутиннік,
президент Асоціації платників податків світу Девід М. Стенлі,
генеральний секретар Асоціації платників податків світу Бьорн Таррас-Вальберг.
Учасниками конференції стануть міжнародні та європейські експерти з 22 країн світу.
У рамках конференції відбудеться дискусія та обмін досвідом з таких питань:
як знизити податок на прибуток;
про національну кампанію боротьби з податком на нерухомість;
чи впаде курс євро, перспектива для платників податків;
важливі поради для груп платників податків з погляду журналістики;
як рух платників податків може побудувати більш заможний світ тощо.
Конференція відбудеться за адресою: Конференц-готель «ІнтерКонтиненталь Київ», вул. Велика Житомирська, 2А.
Попередня акредитація журналістів – обов’язкова: 067-235-80-44, 044-351-19-26.
Деталі: www.appu.org.ua