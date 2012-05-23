Кармазін: Медведчук може стати прем'єром або головою АП в обмін на дешевий газ

Народний депутат України Юрій Кармазін вважає, що екс-голова Адміністрації Президента Віктор Медведчук може претендувати на посаду прем'єр-міністра або голови АП України в обмін на дешевий російський газ.

Про це Ю.Кармазін сказав в інтерв'ю газеті «День» № 86 від 23 травня.

На думку Ю.Кармазіна, білборди В.Медведчука російською мовою - це спроба повернутися одразу в одне з найвищих крісел у державі. «Швидше за все, на посаду прем'єр-міністра або голови Адміністрації Президента. На менше він не погодиться. Це буде ціна України за дешевий газ», - сказав Ю.Кармазін.

Відповідаючи на запитання, яким чином це може стати ся, Ю.Кармазін сказав: «Після знищення законодавчої влади у нас все вирішує Президент, у тому числі і призначення голови уряду. Це свідчить про те, що Медведчук може легко стати прем'єром».

Ю.Кармазін вважає, що Україні потрібно задуматися над розробкою сланцевих родовищ, які найбільші в Європі. Таким чином Україна з імпортера може перетворитися на експортера газу, стати абсолютно незалежною енергетично країною. «Чим швидше ми це зробимо, тим швидше припинитися цей диктат - кого нам призначати прем'єр-міністром. А у разі з Медведчуком саме на це йде натяк - про двічі кума на чолі українського уряду», - сказав депутат.

Ю.Кармазін вважає, що за критеріями підготовленості В.Медведчук міг би бути прем'єром, однак за критеріями відданості Україні його до цієї посади «і близько підпускати не можна».

Відповідаючи на запитання, чи піде на таке призначення Президент, Ю.Кармазін сказав: «За ситуації, коли ми перебуваємо у переддефолтовому стані, коли верстат з друкування грошей працює, вірогідність цього сценарію зростає».

В.Медведчук в 1998-2000 роках обіймав посаду заступника голови Верховної Ради України, 2000-2001 роках – був першим заступником голови Верховної Ради України, з червня 2002 року до січня 2005 року - головою Адміністрації Президента України. Кілька разів ставав членом Вищої ради юстиції. У 2004 році молодшу дочку В.Медведчука Дарину хрестили президент РФ Володимир Путін і дружина керівника адміністрації Президента РФ Дмитра Медведєва Світлана Медведєва.