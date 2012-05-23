Колесніков не хоче вникати у скандал з генсекретарем українського НОК

Віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков вважає, що щодо інформації про продаж на «чорному» ринку квитків на Літні Олімпійські ігри у Лондоні генеральним секретарем Національного олімпійського комітету Володимиром Геращенком має бути проведено службове розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.Колесніков заявив журналістам на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Бубка (голова НОК України - УНІАН) повернеться до України, проведе службове розслідування. Я думаю, службове розслідування відповість на всі ваші запитання», - сказав Б.Колесніков.

При цьому він відзначив, що не знайомий детально з цією ситуацією: «Я не знаю, як продаються олімпійські квитки, чесно кажучи, і мені важко сказати. По-моєму, є сайт Лондон-2012, через який усім охочим можна було придбати квитків достатньо».

Б.Колесніков припустив, що йдеться про національну квоту квитків на Літні Олімпійські ігри в Лондоні.

У свою чергу міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник відмовився коментувати цю ситуацію, пославшись на те, що він не знає про неї, а також на те, що НОК України не має відношення до його відомства і фінансується з бюджету окремо.

Як повідомлялося, генеральний секретар НОК України В.Геращенко підозрюється у спробі продажу квитків на літні Олімпійські ігри в Лондоні на "чорному" ринку.

Найімовірніше, генсек НОК, який обіймав цю посаду з 1997 року, мав намір збути на "чорному" ринку близько 100 квитків вартістю кілька тисяч доларів. Це з`ясувалося після того, як один з репортерів британської мовної корпорації Бі-Бі-Сі виступив в ролі покупця, поспілкувавшись телефоном з В.Геращенком про можливий продаж квитків на Олімпіаду. Генсек комітету зустрівся в Лондоні з підставним покупцем і повідомив його, що готовий продати майже сотню квитків, які залишилися після їх розповсюдження серед уболівальників, тренерів і чиновників.

Після того, як про скандальну ситуацію стало відомо, В.Геращенка одразу ж було усунено з посади, повідомив президент НОК Сергій Бубка.

У Великій Британії продаж квитків на Олімпійські ігри на "чорному" ринку є кримінальним злочином, за який передбачено штраф в розмірі близько 30 тис дол. Крім того, такі спекуляції заборонені і правилами Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Сам В.Геращенко стверджує, що нічого протиправного не скоював.