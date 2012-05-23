Група «Першого грудня» піде до Литвина, щоб зупинити законопроект про мови
Група «Першого грудня» заявляє, що проект мовного закону, зареєстрований Ківаловим і Колесніченком, є наміром підмінити Конституцію, і вимагає зняти його з розгляду.
|Гаврилишин намагатиметься пояснити Литвину загрози
Про загрози прийняття цього закону вони мають намір роз’яснити особисто голові Верховної Ради Володимиру Литвину, повідомив черговий головуючий ініціативної групи «Першого грудня» Богдан Гаврилишин.
Зустріч відбудеться сьогодні, 23 травня, о 18.00 в кабінеті спікера парламенту, йдеться в переданому УНІАН повідомленні Ініціативної групи «Першого грудня».
Ініціативна група заявляє, що «запровадження в Україні статусу мов і порядку їх застосування, не передбачених ст. 10 Конституції України, слід кваліфікувати як зазіхання на основи конституційного ладу в Україні».
За словами Б.Гаврилишина, вони планують особисто пояснити В.Литвину загрози прийняття законопроекту про мови Ківалова-Колесніченка. «Протест на захист української мови повинен бути. Ми збираємося піти до голови Верховної Ради напряму, щоб сказати йому, що означає прийняти цей закон, як це розколе українське суспільство», - сказав він.
Учасники ініціативної групи «Першого грудня» - Б.Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, В’ячеслав Брюховецький, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Іван Дзюба, Мирослав Попович, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський - апелюють «до почуття політичної відповідальності тих, хто буде вирішувати долю законопроекту. Ми хочемо застерегти, що в разі прийняття законопроекту С.Ківалова та В.Колесніченка він призведе до розколу в суспільстві, адже справжня мета цього законопроекту - «Геть українську мову!».
«Ми рішуче закликаємо зняти законопроект «Про засади державної мовної політики» з розгляду як такий, що суперечить основоположним принципам Конституції України і загрожує не тільки цілісності української держави, а й самому її існуванню», - наголошують учасники Ініціативної групи «Першого грудня».
На їхнє переконання, «проект Закону України «Про засади державної мовної політики» є фактично наміром підмінити Конституцію України. І хоч у ст. 4 його автори декларують, що «основи державної мовної політики визначаються Конституцією України», однак насправді закон претендує на те, щоб «засади (!) мовної політики» визначалися саме його, цього закону, нормами, а не Конституцією. Усупереч Конституції України та рішенню Конституційного суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99, автори законопроекту вводять у правове поле поняття «регіональна мова», «мовна група», «мовна меншина», «регіональна мовна група». Визначені Основним Законом засади мовної політики, таким чином, піддаються кардинальній ревізії».
«Обов’язок кожного відповідального громадянина - усі неподобства називати своїм іменем і вголос. І обов’язок громадян України - захищати гідність і честь, мову і культуру свого краю. Захищати духовну атмосферу треба так само наполегливо і постійно, як і захищати природне довкілля», - написав сьогодні в статті для УНІАН Євген Сверстюк (http://www.unian.ua/news/505103-mudrist-kremlya-sidit-u-bagatoh-golovah-scho-tyagnutsya-do-vladi.html). Він закликає прийти завтра до Верховної Ради о 13:00, щоб протестувати проти прийняття цього законопроекту, нагадують в Ініціативній групі.
Нагадаємо, що до створеної в 20-ту річницю референдуму ініціативної групи «Першого грудня» увійшли чільні представники національної інтелігенції. 5 квітня 2012 року в Києві ініціативна група «Першого грудня» провела Національний круглий стіл, на якому розпочала процес формування порядку денного для країни.
Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів С.Ківалов і В.Колесніченко минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про засади державної мовної політики».
У пояснювальній записці зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми) - в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим і містах Києві і Севастополі; кримськотатарська - в АР Крим, угорська - в Закарпатській області, румунська - в Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України одержать захист у менших адміністративно-територіальних одиницях.
У той же час Венеціанська комісія вважає, що в проекті закону недостатньо гарантій застосування і захисту української мови.
Законопроект про засади державної мовної політики є в порядку денному Верховної Ради на четвер, 24 травня.