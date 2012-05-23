Безсоромний законопроект про мови поглибить розкол в суспільстві за мовною ознакою. І обов’язок громадян України — захищати гідність і честь, мову і культуру свого краю.

Ініціативна група “Першого грудня” виникла у відповідь на звернення українських церков як реакція на хвороботворні процеси в суспільстві, де бракує ладу, любові і солідарності.

Громадяни нашої країни уже впевнилися, що на корисливому матеріялізмі та еґоїзмі нічого не можна побудувати. Доки не повернемось до вартостей духовних, традиційних, що віками гуртували народ, доти ладу в Україні не буде.

Згадаймо, що після Чорнобильської катастрофи, якою завершилася «мудра політика» комуністичної партії, Україна живе в благословенному спокої. Нас обминають стихійні лиха, голод, мор… Народ уже не жахається чергового з’їзду КПСС, який може оголосити про появу «нової людини» або постановити про злиття річок в одне водоймище, про злиття усіх мов в єдину общепонятну або ще щось страшніше, що обернеться катастрофою.

На жаль, «мудрість Кремля» сидить у багатьох головах, що тягнуться до влади. Через те ми маємо корумповане суспільство, де нема закону, але панують закони користі, продажності й насильства.

Ті продажні голови активізуються. Особливо перед виборами, щоб порізнити і розсварити суспільство та задурити виборця, зігравши на його пристрастях до речей для нього другорядних, наприклад, пам’ятників, символів, мови, конфесій тощо.

Скажімо, нещодавно під час вшанування пам’яті про геноцид кримсько-татарського народу нечиста сила в образі депутата Симоненка вискакує на трибуну Верховної Ради і виправдовує сталінські злочини та депортацію «малих народів». Сумнозвісні ківалови й колесніченки готують безсоромний законопроект для поглиблення розколу в суспільстві за мовною ознакою.

Нас не здивує уже ніяка безсоромність, що афішується на білбордах.

А в повітрі часу висить потреба очищення й оздоровлення!

Мине років 10, і усі осоружні імена «політиків» забудуть. А молоді сили, що прийдуть нам на зміну, запитають нас: «Що ви зробили для того, щоб очистити дорогу молодим? Ви не змогли провести люстрації, щоб скинути на узбіччя політичних і моральних банкрутів… Але як ви могли терпіти виступи з парламентської трибуни бездарних і безсоромних популістів, які принижували і ганьбили наш народ в очах усього світу?!»

Суспільство, звичайно, не може реагувати стотисячними мітингами проти табачників, симоненків та ківалових, але обов’язок кожного відповідального громадянина — усі неподобства називати своїм іменем і вголос. І обов’язок громадян України — захищати гідність і честь, мову і культуру свого краю. Захищати духовну атмосферу треба так само наполегливо і постійно, як і захищати природне довкілля.

Захищати людину!

Євген Сверстюк, учасник Ініціативної групи “Першого грудня”