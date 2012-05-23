Гриценко: Скорочення армії в умовах позаблоковості - це злочин

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Гриценко сказав під час парламентських слухань на тему: «Про стан та перспективи розвитку Воєнної організації та сектору безпеки України».

Він зазначив, що «треба припинити розмови про кардинальне скорочення армії і будь-які інші небезпечні експерименти».

«В умовах прийнятого рішення про позаблоковість – це злочин, без перебільшення», - наголосив А.Гриценко.

Він підкреслив, що Україна має або відмовитись від позаблоковості і шукати союзників, або шукати гроші для зміцнення обороноздатності.

А.Гриценко зазначив, що сьогодні в армії України «немає жодного боєздатного батальйону, у повітряних силах немає жодної повністю боєздатної ескадрильї, у ВМФ немає жодного підрозділу кораблів, який міг би виконувати всі завдання за призначенням».

Він наголосив, що саме Президент України має усвідомити відповідальність за стан ЗСУ.

«Президент має усвідомити, що він Верховнокомандувач ЗСУ, а не податкової міліції або якихось інших підрозділів внутрішніх сил і діяти відповідним чином», - наголосив А.Гриценко.

За його словами, «за два з половиною роки президентства Януковича немає жодного затвердженого документа, які б визначали напрями реформування ЗСУ та сектору безпеки України».