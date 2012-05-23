Клюєв думає, що в найближчі 5-7 років на Україну ніхто не нападе

Україна в найближчі 5-7 років має провести системні реформи у Збройних силах, оскільки в цей час збройна агресія проти України є малоймовірною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв під час парламентських слухань на тему: «Про стан та перспективи розвитку Воєнної організації та сектору безпеки України».

Він повідомив, що в найближчий час указами Президента України будуть введені в дію нова Стратегія національної безпеки України, Воєнна доктрина України, Стратегічний оборонний бюлетень, Концепція реформування та розвитку Збройних сил України.

За словами А.Клюєва, в новій редакції стратегії висвітлюються нові виклики та загрози національній безпеці України, а саме: зростання масштабів і небезпеки міжнародного тероризму, організованої злочинності.

Як зазначив секретар РНБО, на основі проекту стратегії була розроблена нова редакція Воєнної доктрини України.

А.Клюєв наголосив, що у доктрині передбачено незастосування Україною воєнної сили першою, дотримання міжнародних норм ведення війни, прагнення щодо надання пріоритету політичним механізмом вирішення воєнного конфлікту.

Він наголосив, що в доктрині зазначено, що «в найближчі 5-7 років збройна агресія проти нашої держави у формі локальної або регіональної війни є малоймовірною».

«Таким чином ми маємо час для проведення системних реформ у Збройних силах України та підвищення рівня їх боєздатності, насамперед, за рахунок технічного переозброєння», - підкреслив А.Клюєв.

Він зазначив, що відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня України, до кінця 2025 року ЗСУ у взаємодії з іншими силами безпеки і оборони «повинні бути спроможними виконувати завдання за призначенням у повному обсязі»

А.Клюєв наголосив, що, за оцінками експертів, загрози економічній безпеці становлять понад 90% з усіх видів реальних загроз.

Він зазначив, що серед внутрішніх загроз основне місце займають величезні проблеми в економічній сфері.

За його словами, «надзвичайно актуальним є питання підвищення енергетичної незалежності України». Від цього залежить фінансова стійкість держави», - додав він.

А.Клюєв підкреслив, що у сучасному світі «ніхто не дасть нам послаблення, ніхто не розбиратиметься з українськими труднощами».