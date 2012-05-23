Єфремов: Спекулювати на хворобі, яку мають 90% людей після 40 років, не варто

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, сьогодні під час брифінгу в кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання журналістів, чому фракція ПР не підтримала законопроект про дозвіл лікування ув’язнених за кордоном, О.Єфремов повідомив: «Тоді виходить так: вкрав – у в`язницю – за кордон. А спекулювати на тій хворобі, на яку хворі 90% людей після 40 років, не варто. Треба називати речі своїми іменами».

«А ті законопроекти, які були сьогодні внесені опозицією до порядку денного, не мали ніякого конструктиву», - підсумував О.Єфремов.

При цьому глава фракції ПР переконаний: опозиція вважає, що чим більше популізму у Верховній Раді – тим плодотворнішою є її робота. За його словами, сьогодні Верховна Рада працює відповідно до порядку денного, який був прийнятий на Погоджувальній раді. «А те, що окрема частина представників опозиції залишила зал, вкотре заявивши, що їх більше турбує радикуліт однієї людини, це ми вже чули впродовж кількох місяців. Тому ніяких надзвичайних ситуацій у парламенті не відбувається», - підкреслив О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 травня, Верховна Рада України відмовилася розглядати законопроект, який би дозволяв ув’язненим зокрема екс-прем`єру Ю.Тимошенко, лікуватися за кордоном.

За включення до порядку денного проекту закону ”Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України” щодо звільнення від покарання за хворобою проголосував усього 131 народний депутат із 418, зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього фракція «БЮТ-Батьківщина» залишила сесійну залу на знак протесту проти відмови парламенту врегулювати ситуацію щодо екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко.