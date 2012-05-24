Наливайченко зупинив членство у «Нашій Україні»

Про це йдеться у заяві В.Наливайченка, переданій агентству УНІАН його прес-службою.

«Я складаю з себе повноваження голови політичної ради партії «Наша Україна» та зупиняю своє членство у партії. Дію так, тому що рішення про участь «Нашої України» у виборах у форматі об’єднаної опозиції фатально затягується», - йдеться у заяві.

За словами В.Наливайченка, самостійна участь партії чи утворення нею сепаратних альянсів на виборах суперечать його політичній позиції, яку він відстоював з першого дня перебування у лавах «Нашої України». «Такий підхід йде у розріз із процесом об’єднання опозиції, зраджує багатолітні надії українців, послаблює демократичний рух та неминуче призведе до поразки на виборах», - наголосив він.

В.Наливайченко заявив про продовження своєї активної роботи у команді єдиної опозиції.

«Переконаний, що лише об’єднання усіх українських сил зможе подолати режим корупціонерів та українофобів і принести якісні зміни у житті людей. Треба об’єднати не лише опозиційні партії, а й усіх українців для здобуття народних прав і свобод. Для цього Комітет опору диктатурі має перерости в об’єднаний загальнонаціональний демократичний рух та стати в авангарді боротьби за нову справедливу Україну. Для втілення такої ідеї я докладу максимум зусиль», - наголошується в заяві В.Наливайченка.