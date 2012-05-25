Опозиція готова блокувати місяць трибуну, щоб Янукович міг розпустити ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Томенко сказав на брифінгу, коментуючи заяву голови Верховної Ради України Володимира Литвина.

Він зазначив, що «опозиція радо зустріла ідею голови ВР» щодо можливості проведення дострокових виборів до парламенту.

За його словами, парламент, де працює «декілька клерків Адміністрації Президента і КМУ і махає одна рука, не може далі існувати».

М.Томенко зазначив, що опозиція готова заблокувати на місяць трибуну, щоб дати підстави Президенту України розпустити парламент.

За його словами, тоді 24 серпня український народ відзначив би День Незалежності, а «в неділю, 26 серпня, на День шахтаря провів би дочасні парламентські вибори».

За його словами, тоді можна було б провести і вибори Київського міського голови та міської ради.

М.Томенко наголосив, що соромно працювати в парламенті, де реалізується «доктрина російських націоналістів».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, після погоджувальної ради з лідерами фракцій В.Литвин запропонував парламенту прийняти рішення про саморозпуск. Він зазначив, що сьогодні можна констатувати, що парламентаризм і Верховна Рада в країні остаточно зруйновані. «За нинішньої ситуації я пропонував прийняти політичне рішення про визнання цього факту з наступним політичним рішенням - саморозпуском Верховної Ради і проведенням виборів Верховної Ради», - сказав В.Литвин.

Голова ВР додав, що ця пропозиція не була прийнята і навіть не обговорювалася лідерами фракцій.