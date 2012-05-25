Тюремники засікли, що Тимошенко півтори години говорила по мобільному

Як ідеться у повідомленні, Ю.Тимошенко, яка перебуває у ЦКЛ "Укрзалізниці", отримала дозвіл на здійснення телефонного дзвінка родичам. «Ю.Тимошенко мала 3 телефонні розмови загальною тривалістю близько 1,5 години. Для цього їй було надано мобільний телефон», - зазначив помічник голови ДПтС Ігор Андрушко.

Відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України та Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, для надання телефонних розмов засудженим використовується телефон чергової частини або таксофон, встановлений на території установи виконання покарань. При цьому надання телефонних розмов засудженим, які перебувають у лікувальних закладах МОЗ України, чинним законодавством, а також відомчими або міжвідомчими нормативно-правовими актами не передбачено.

Однак, враховуючи особливість існуючої ситуації у родині Ю.Тимошенко, після відповідного погодження цього питання, керівництвом Качанівської виправної колонії № 54, як виняток, було надано дозвіл екс-прем’єру на здійснення телефонних дзвінків для висловлення співчуття рідним.

Як повідомляв УНІАН, свекор екс-прем’єр-міністра Геннадій Тимошенко помер 24 травня вночі внаслідок тяжкої хвороби.

Керівник Качанівської колонії Іван Первушкін не дав дозволу Ю.Тимошенко з’їздити до Дніпропетровська на похорон.