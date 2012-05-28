Тещі Колесніченка, яка напоїла підлеглу нашатирем, заплатять моральні «збитки»

Компенсувати 47 тисяч гривень Валентині Македон, тещі депутата-регіонала Вадима Колесніченка, за вимушений трирічний прогул постановив Жашківський районний суд Черкаської області. Окрім цього держава мусить заплатити їй ще 7800 гривень на оздоровлення та 1500 гривень моральних збитків. Про це пише "Газета по-українськи".

У 2007 році завідувачка місцевого дитсадка "Золотий ключик" Валентина Македон, матір дружини Вадима Колесніченка, під час сварки скрутила виховательку місцевого дитсадка Хрущ Галину та влила їй у горло нашатирного спирту. Внаслідок цього жінка зазнала опіків дихальних шляхів та стравоходу ІІ ступеня.

Чотири судові інстанції визнали тещу політика винною. ЇЇ було звільнено з роботи. Однак з приходом до влади регіоналів справу направили на розгляд до Звенигородського суду. Там у її діях не побачили складу злочину. А відтак відновили на роботі й компенсували зарплату.

Попри все потерпіла Галина Хрущ здаватися не збирається. Вона подала апеляцію у Вищий спеціалізований суд. Той скасував вирок Звенигородського суду. Тепер справу розглядає Апеляційний суд Черкаської області.

Як повідомляє ТСН, наступне судове засідання у цій нашатирній справі призначене на сьоме червня. Галина Хрущ за підірване здоров`я добивається 50 тисяч гривень моральної компенсації.