Яценюк: можна взяти грузинський досвід і замінити всіх

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час обговорення проекту програми діяльності об’єднаної опозиції.

А.Яценюк нагадав, що опозиція виступає за те, аби прокуратура повністю позбулася повноважень загального нагляду, оскільки це найбільша корупційна річ.

«Ми хотіли би провести дискусію, яким чином змінити цю правоохоронну систему. З одного боку, можна взяти грузинський досвід і замінити всіх, і вважаю, що елементи цього досвіду дуже правильні», - сказав А.Яценюк.

Крім того, додав він, потрібне створення якісної системи з балансами противаг.

А.Яценюк також наголосив, що необхідно вирішити проблему корупції у вищих ешелонах влади.

«Мова іде про корупцію як в політиці, так і в економіці», - сказав А.Яценюк.

В той же час він наголосив, що нині в Україні існує вже навіть не корупція, а грабіж – державних підприємств, державного бюджету тощо.