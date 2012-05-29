Нардеп каже, що своєю заявою Литвин зробив «попереджувальний постріл» у бік ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Яворівський заявив сьогодні на прес-конференції в Кіровограді.

«Саморозпуск може розв’язати протистояння у мовному питанні, якщо будуть вичерпані всі аргументи й іншого виходу не буде. Думаю, Литвин зробив попереджувальний постріл у бік Партії регіонів. Адже сам спікер є україномовною людиною. Більше того, збирається балотуватися до Верховної Ради на мажоритарному окрузі в Новоград-Волинському, регіоні, де компроміси з мовою не пройдуть. Для Литвина це питання також буде принциповим, адже гроші у кампанію вже вкладені», - наголосив В.Яворівський.

Водночас, на думку депутата, сценарій дострокового саморозпуску парламенту виглядає примарно.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня В.Литвин запропонував парламенту ухвалити рішення про саморозпуск, однак лідери фракцій ВР таку пропозицію не підтримали.