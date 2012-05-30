Прес-конференція «Безпека і ризик-менеджмент у лотерейному бізнесі»

У четвер, 31 травня, о 16.00 оператор державних лотерей МСЛ, Всесвітня лотерейна асоціація і Європейська лотерейна асоціація запрошують на прес-конференцію «Безпека і ризик-менеджмент у лотерейному бізнесі».

На прес-конференції будуть висвітлені питання ефективності контролю, рівня захисту і стандартів безпечного управління на сучасному лотерейному ринку України, а також світової практики в організації безпеки лотерейного бізнесу.

На прес-конференції виступлять:

Євген Власенко, генеральний директор компанії МСЛ;

Тьеррі Пюжоль, голова Ради безпеки і ризик-менеджменту Всесвітньої лотерейної Асоціації

Бернадет Лобжуа, генеральний секретар Європейської лотерейної асоціації.

Прес-конференція і фуршет відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4, готель «Русь» (зал С+D).

Для акредитації звертайтеся:

Олена Бурмістрова

Тіл.: +38 (095) 282-85-55

e-mail: pr@msl.ua