На Міжнародну конференцію до Києва з’їдуться податківці з усього світу

31 травня та 1 червня 2012 року у м. Ірпінь (Київська область) відбудеться Міжнародна конференція на тему «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами».

Для взаємного обміну досвідом до України приїдуть представники податкових/фіскальних поліцій із Бельгії, Великої Британії, Грузії, Естонії, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі та інших країн. Також конференцію відвідають представники Європолу.

Основна мета конференції – визначення єдиного підходу до формування сучасної системи протидії економічній злочинності.

Захід відбудеться у конференц-комплексі Національного університету ДПС України.

31 травня о 9:00 заплановано проведення прес-конференції першого заступника голови ДПС України – начальника податкової міліції Андрія Головача за участі керівництва податкової міліції ДПС України та керівників податкових поліцій інших країн.

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