Соратники Луценка прогнозують, що його відправлять до колонії вже у п'ятницю

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Народної самооборони».

Як зазначили в прес-службі, у п’ятницю, 1 червня, о 08.30 у Печерському районному суді Києва відбудеться чергове засідання з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням Ю.Луценка, а також підсудних Володимира Тарасенка й Олега Павлєнова в незаконній організації стеження в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка.

«Швидше за все, після цього судового засідання Юрій Луценко буде етапований до Менської виправної колонії №91 в Чернігівській області», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня прес-секретар голови ДПтСУ Ігор Андрушко заявив, що у пенітенціарній службі ще не мають остаточного визначення, відправляти чи не відправляти Ю.Луценка до колонії для відбування покарання.

За його словами, остаточне рішення щодо Ю.Луценка буде прийнято до кінця тижня.

Довідка УНІАН. 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис грн компенсації МВС за завдані збитки).

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку. Захист пообіцяв подати касацію на це рішення апеляційного суду.

Разом з тим Печерський райсуд зараз ще розглядає справу за обвинуваченням Ю.Луценка в організації незаконного стеження під час розслідування справи про отруєння екс-Президента В.Ющенка.