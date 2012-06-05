Опозиція виправдовується, що просто не встигла зірвати голосування

Як передає кореспондент УНІАН, журналісти попросили лідерів опозиції Олександра Турчинова та Арсенія Яценюка пояснити, чому опозиційні фракції за командою голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрія Кожем’якіна не витягли 30 карток для голосування із гнізд на робочих місцях представників більшості.

«Я знаю про те, що повинні були витягнути 30 карток, і я знаю про те, що повинні були битися, і я знаю про те, що сьогодні опозиція проявила себе не у кращому плані. Це дуже серйозний урок для нас», - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що сьогодні не вдалося виграти бій, однак війну програно в цілому не буде.

У свою чергу, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов повідомив, що голова Верховної Ради Володимир Литвин порушив домовленість про черговість розгляду цього питання.

За словами О.Турчинова, мовний законопроект мав розглядатися третім, і саме ця порядковість була сигналом для блокування голосування.

«Литвин за домовленістю зі своїми господарями переставив це питання, і депутати просто не зрозуміли, що вже почався його розгляд», - сказав О.Турчинов.