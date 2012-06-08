У Верховній Раді сваряться через Гімн, горілку і кубанський хор
Міністр закордонних справ Україні Костянтин Грищенко запевняє, що вчора під час прийому в Києво-Печерській Лаврі з нагоди Дня Російської Федерації Державний Гімн України був виконаний за всіма правилами.
|Грищенко виправдовується перед нардепами
«Під час вчорашнього прийому з нагоди Дня Російської Федерації звучав текст нашого національного гімну двічі. Перший раз це було виконання Гімну України та Російської Федерації повністю у відповідності з музикою й оголошений він був, як національний Гімн України. Другий раз – це вже була інтерпретація, яка, як мені пояснили, є піснею, яка існувала до того, як вона стала національним Гімном нашої держави», - сказав міністр.
К.Грищенко наголосив, що відчув бажання співаків кубанського хору подати цю пісню, як «наше спільне надбання».
Ця відповідь К.Грищенка викликала обурення у народних депутатів. Представники опозиції почали вигукувати, що під час звучання так званої інтерпретації всі сиділи і пили горілку.
У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир Литвин закликав депутатів не створювати проблему на пустому місці. «Я вас інформую, що коли оголошували народну пісню, то спочатку виконали «Розпрягайте хлопці коней», а потім сказали, що кубанський хор також виконав іншу пісню і тримає батьківські корені», - сказав він.
В.Литвин також запевнив, що Державний Гімн України був виконаний згідно з усіма правилами і нормами.