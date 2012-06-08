У Верховній Раді сваряться через Гімн, горілку і кубанський хор

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні у парламенті під час Години запитань до уряду, коментуючи на прохання представника фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергія Соболєва той факт, що під час прийому після оголошення «русской народной песни» у виконанні Кубанського козачого хору прозвучав Гімн України.

«Під час вчорашнього прийому з нагоди Дня Російської Федерації звучав текст нашого національного гімну двічі. Перший раз це було виконання Гімну України та Російської Федерації повністю у відповідності з музикою й оголошений він був, як національний Гімн України. Другий раз – це вже була інтерпретація, яка, як мені пояснили, є піснею, яка існувала до того, як вона стала національним Гімном нашої держави», - сказав міністр.

К.Грищенко наголосив, що відчув бажання співаків кубанського хору подати цю пісню, як «наше спільне надбання».

Ця відповідь К.Грищенка викликала обурення у народних депутатів. Представники опозиції почали вигукувати, що під час звучання так званої інтерпретації всі сиділи і пили горілку.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир Литвин закликав депутатів не створювати проблему на пустому місці. «Я вас інформую, що коли оголошували народну пісню, то спочатку виконали «Розпрягайте хлопці коней», а потім сказали, що кубанський хор також виконав іншу пісню і тримає батьківські корені», - сказав він.

В.Литвин також запевнив, що Державний Гімн України був виконаний згідно з усіма правилами і нормами.