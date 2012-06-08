У Лукашенка відреагували на санкції Європи

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив начальник управління інформації – прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних.

«Ми ще раз підкреслюємо, що політика санкцій не має перспектив. Вона сіє недовіру і перешкоджає реальному врегулюванню спірних питань. Ми висловлюємо жаль у зв`язку з цим рішенням. Очевидно, що це демонстрація лояльності стосовно центру сили, який вимагає таких дій і готовий їх винагороджувати», - підкреслив А.Савіних.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 червня, Хорватія, Македонія, Чорногорія, Ісландія, Сербія, Албанія і Ліхтенштейн приєдналися до економічних і візових санкцій Євросоюзу щодо Білорусі.

Нагадаємо, список представників Білоруської держави, чий в`їзд в ЄС заборонений, і чиї активи на його території мають бути заморожені, Рада ЄС затвердила 31 січня 2011 року у зв`язку з порушеннями прав людини в час і після президентських виборів 2010 року. Згодом список кілька разів доповнювався. Останній раз список доповнювали 23 березня на засіданні Ради ЄС у Брюсселі.

На сьогодні візові і економічні санкції ЄС поширюються на 243 приватні особи і 32 білоруські підприємства.