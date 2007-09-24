Регіонали призналися, навіщо вийшли на Майдан

Партія регіонів встановила сцену на Майдані Незалежності в Києві у відповідь на встановлення Блоком Юлії Тимошенко сцени на Софійській площі. Про це РБК-Україна заявив керівник київського штабу Партії регіонів Василь Горбаль. На питання, у зв`язку з чим Партія регіонів звела сцену на Майдані, він відповів: "БЮТ стоїть на Софійській площі. Ви спочатку зайдіть на Софійську площу, а потім мені поставте питання".

За його словами, монтаж сцени завершиться 27 вересня, а 28 вересня на Майдані буде "мітинг - святковий концерт для киян". В.Горбаль також запевнив, що сцена встановлюється в рамках законодавства, і "в рамках закону 28 вересня на ній вже не буде ніякої атрибутики".

В.Горбаль також повідомив, що прихильники Партії регіонів, які знаходяться на Майдані Незалежності, "виключно з Києва".