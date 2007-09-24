Регіонали призналися, навіщо вийшли на Майдан
10:25, 24 вересня 2007Політика
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...і кивають на БЮТ
|Василь Горбаль
За його словами, монтаж сцени завершиться 27 вересня, а 28 вересня на Майдані буде "мітинг - святковий концерт для киян". В.Горбаль також запевнив, що сцена встановлюється в рамках законодавства, і "в рамках закону 28 вересня на ній вже не буде ніякої атрибутики".
В.Горбаль також повідомив, що прихильники Партії регіонів, які знаходяться на Майдані Незалежності, "виключно з Києва".
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