Янукович розказав, коли він може звільнити Тимошенко

Про це він заявив в інтерв'ю видання The Time Magazine, пише «Українська правда».

"Найпростіше вирішення питання – це просто звільнити Тимошенко", - заявив Янукович.

"Моя реакція на це така: Я не можу вийти за рамки закону… Президент не має таких інструментів. І має робити все згідно з буковою закону", - наголосив він.

"Тож коли це питання можна підняти? Його можна підняти, коли судовий процес завершено", - наголосив Янукович.

"Коли він буде завершений, коли суди винесуть свої рішення, включаючи Європейський суд з прав людини, тоді президент має владу надати помилування", - заявив президент.

"І коли цей час прийде, є процедура для цього", - додав він.

"Але поки суди не винесуть свої рішення… я не маю влади робити це (надати помилування)", - сказав Янукович.

Згідно з положенням про помилування, воно застосовується, "як правило, за особистим клопотаннями засуджених", тобто Тимошенко в такому випадку має сама звернутися з клопотанням до Януковича.

Сама Тимошенко раніше заявляла, що не має наміру просити про помилування.