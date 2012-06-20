Парламент направив до КС законопроект опозиції щодо скасування недоторканності
12:05, 20 червня 2012Політика
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Верховна Рада України направила до Конституційного Суду законопроект опозиції щодо скасування недоторканності депутатів, Президента та суддів.
Рада продемонструвала неочікувану одностайність
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 389 народних депутатів із 428 зареєстрованих у сесійній залі. Направлення до КС проекту закону, внесеного заступником голови ВР, одним з лідерів партії «Батьківщина» Миколою Томенком, підтримали 173 члени фракції Партії регіонів, 99 депутатів від "БЮТ-Батьківщини", 51 член фракції НУ-НС, 25 комуністів, 20 депутатів від Народної партії, 8 членів групи «Реформи заради майбутнього», а також 13 позафракційних депутатів.
Законопроектом пропонується вилучити із Конституції ті статті, які забезпечують недоторканність не тільки народних депутатів, а також Президента України та суддів усіх рівнів.
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