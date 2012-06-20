Парламент направив до КС законопроект опозиції щодо скасування недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 389 народних депутатів із 428 зареєстрованих у сесійній залі. Направлення до КС проекту закону, внесеного заступником голови ВР, одним з лідерів партії «Батьківщина» Миколою Томенком, підтримали 173 члени фракції Партії регіонів, 99 депутатів від "БЮТ-Батьківщини", 51 член фракції НУ-НС, 25 комуністів, 20 депутатів від Народної партії, 8 членів групи «Реформи заради майбутнього», а також 13 позафракційних депутатів.

Законопроектом пропонується вилучити із Конституції ті статті, які забезпечують недоторканність не тільки народних депутатів, а також Президента України та суддів усіх рівнів.