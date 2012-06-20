Газпром цього року розраховує продати Україні 40 млрд куб. м газу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив заступник голови правління ВАТ "Газпром", генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр Медведєв.

«Україна зараз активно веде закачування газу в свої ПСГ», - сказав він, зазначивши, що за підсумками 2012 року Україна вийде на закупівлю 40 млрд куб. м, що передбачено контрактами.

«Це контрактне зобов`язання», - сказав О.Медведєв, відповідаючи на питання, чи планує на сьогодні «Газпром» продати 40 млрд куб. м.

За його словами, під час холодів Україна споживає газ на рівні 64 млрд куб. м, що в цілому по року приведе до контрактних показників.

«До України надійде не менш як або близько 40 млрд куб. м», - наголосив він.

Відповідаючи на питання УНІАН, чи буде «Газпром» застосовувати штрафні санкції за недобір, О.Медведєв сказав: «Виконання умов «бери або плати» не є на газовому ринку штрафними санкціями. Є особливості в нашому українському контракті, але я думаю, що з урахуванням тої ситуації, яка складається щодо закачування, Україна буде в змозі виконати свої зобов`язання з «take or pay».

При цьому він повідомив, що контрактні зобов`язання України в 2011 році виконано в повному обсягу.

Як повідомляв УНІАН, українська сторона неодноразово заявляла про намір скоротити закупівлі газу в РФ цього року до 27 млрд куб. м із передбачених контрактом 52 млрд куб. м.

31 травня голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер заявив, що недостатній темп закачування газу в українські сховища ставить під загрозу стабільне забезпечення Європи газом майбутньою зимою.

7 червня було підписано угоду про надання «Газпромом» авансу у розмірі 2 млрд дол. «Нафтогазу України» за транзит газу.

У НАК «Нафтогаз України» заявили, що використовують 2 млрд дол., одержаних авансом від ВАТ «Газпром» за транзит газу, для створення запасу природного газу в українських ПСГ у рамках підготовки країни до проходження опалювального сезону 2012-2013 років.