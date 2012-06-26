Пшонка - Теффту: розслідування справи Щербаня дозволяє робити певні висновки

Про це сказав генеральний прокурор України Віктора Пшонка під час учорашньої зустрічі з Надзвичайним та Повноважним послом США в Україні Джоном Теффтом, повідомляє відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

За словами В.Пшонки, «матеріали, що були зібрані під час досудового слідства, дозволяють слідчим робити певні висновки, проте лише суд має розставити усі крапки над «і», тим паче, що слідство у справі ще не завершено». (Як повідомляв УНІАН, 13 червня ц. р. Президент Віктор Янукович не виключив причетності екс-прем’єр міністра України Юлії Тимошенко до вбивства Є.Щербаня. «Все, що стосується Ю.Тимошенко, – історія йде не один десяток літ. Злочини, скоєні в різних кримінальних справах, були вчинені за участі Ю.Тимошенко. Це не секрет для всього світу – це сталось. Включаючи вбивство Щербаня. На це були мотиви», - сказав В.Янукович в інтерв’ю агентству Bloomberg. Адвокати заявили, що Ю.Тимошенко звернеться із позовом до судів інших країн у зв’язку з «абсурдними» звинуваченнями В.Янукович на її адресу. 18 червня заступник генпрокурора Ренат Кузьмін також заявив, що Генпрокуратура має достатньо свідчень для пред`явлення Ю.Тимошенко звинувачення в причетності до вбивства Є.Щербаня в 1996 році, проте цьому заважає тривала хвороба екс-прем`єра.)

У повідомленні йдеться, що генпрокурор також поінформував Дж.Тефта про найбільш резонансні кримінальні справи. Крім того, в ході зустрічі сторони обговорили питання реформування кримінальної юстиції в Україні в цілому, підготовку нових законопроектів «Про адвокатуру» та «Про прокуратуру». Дж.Теффт цікавився практичними кроками української правоохоронної системи, спрямованими на впровадження норм Кримінального процесуального кодексу України, який вступає в дію 19 листопада 2012 року.

За даними ГПУ, посол запропонував допомогу Сполучених Штатів у подальших консультаціях українських правників з питань наближення українського законодавства до норм та практик іноземних держав. Він висловив «позитивні враження від того, що правнича система України дійсно робить практичні кроки у напрямку реформування, гуманізації та вдосконалення».