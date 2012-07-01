Кличко визначився з кандидатом від УДАРу в Броварах

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з жителями Броварів повідомив лідер партії Віталій Кличко.

За словами В.Кличка, кожен кандидат від УДАРу має відповідати низці критеріїв.

«Ключові критерії, яким мають відповідати наші люди, – це бажання інвестувати сили, знання, енергію і час у роботу над змінами в суспільстві. Бути фахівцями своєї справи і відповідати за той напрямок, який вони на себе беруть. І найважливіше – це моральні якості. Ми готові співпрацювати з людьми, які відповідають цим критеріям. Павло Різаненко їм відповідає», - заявив В.Кличко.

Водночас, В.Кличко заявив, що УДАР виступає за єдиного кандидата від опозиції у кожному мажоритарному окрузі на майбутніх парламентських виборах.