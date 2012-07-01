Кличко визначився з кандидатом від УДАРу в Броварах
15:37, 01 липня 2012Політика
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До Верховної Ради у мажоритарному окрузі у Броварах Київської області від партії УДАР балотуватиметься опозиційний депутат Броварської міської ради Павло Різаненко.
|Віталій Кличко зустрівся з мешканцями Броварів
За словами В.Кличка, кожен кандидат від УДАРу має відповідати низці критеріїв.
«Ключові критерії, яким мають відповідати наші люди, – це бажання інвестувати сили, знання, енергію і час у роботу над змінами в суспільстві. Бути фахівцями своєї справи і відповідати за той напрямок, який вони на себе беруть. І найважливіше – це моральні якості. Ми готові співпрацювати з людьми, які відповідають цим критеріям. Павло Різаненко їм відповідає», - заявив В.Кличко.
Водночас, В.Кличко заявив, що УДАР виступає за єдиного кандидата від опозиції у кожному мажоритарному окрузі на майбутніх парламентських виборах.
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