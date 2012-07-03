Регіонал боїться, що податок на розкіш доведеться платити за два сарайчики

«Закон на багатство» не вирішить проблем із виплатами чорнобильцям, не вирішить проблем із поповненням Пенсійного фонду. Також можуть постраждати нижчі класи, які не матимуть змоги платити податки. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від Партії регіонів Олександр Стоян.

«Я за цей закон голосувати не буду. Не тому, що я не хочу щоб були податки на багатство, а тому, що цей закон не вирішить питання, за який рахунок податки наповнюють бюджет. Я дуже боюсь, що цей закон може зачепити середній клас, малий бізнес, де у людей є більше 120 метрів квартира, або в селі є хата, і ще при хаті два сарайчики. Тобто, ми зачепимо той клас, який є середній, або і нижче. І ще один аргумент: якщо, наприклад, багатий має яхту, літак чи машину, то податок в мільйон гривень на місяць він спокійно сплатить. Це буде по закону. Але це не вирішить проблеми Пенсійного фонду, виплати чорнобильцям…Тому цей закон, це моя точка зору, віднесемо на осінь», наголосив Стоян.