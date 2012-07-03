Єфремов не впевнений, чи в головах опозиції ще хоч щось є

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції ПР заявив на брифінгу.

За його словами, «зараз опозиція нічим іншим не займається, окрім як обливає брудом нашу державу». Він підкреслив, що опозицію дратує те, що світові ЗМІ й уболівальники з інших країн дали високу оцінку підготовці Євро-2012.

Коментуючи пропозиції опозиції про створення ТСК із приводу використання коштів при підготовці до Євро-2012, О.Єфремов сказав, що «ми вже попросили КМУ підготувати відповідний звіт щодо Євро-2012, і ви приємно здивуєтеся, що стадіони, які будувалися у нас, незважаючи на те, що вони будувалися значно в більш стислі терміни, коштують, приміром, дешевше, ніж стадіони, побудовані в Польщі». «А коли окремі депутати, які претендують на роль лідерів, із високої трибуни називають цифри 10 млрд доларів крадіжки, то в мене взагалі-то виникає питання – в них у голові хоч що-небудь є, вони розуміють суми, які вони називають», - сказав О.Єфремов. «І взагалі вони співвідносять те, що вони говорять із реальністю, яка відбувається, чи вони живуть у якомусь віртуальному світі», - підкреслив він. За його словами, заява опозиції про розкрадання грошей при підготовці Євро-2012 «це брехня, це провокація, це невідповідність існуючим реаліям, це просто маячня».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, на засіданні парламенту народний депутат, голова ради Об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив, що опозиція вимагає створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідує, куди було витрачено 10 млрд доларів, що надійшли на будівництво об'єктів Євро-2012 із кишень 46 млн українців.

За словами А.Яценюка, провівши Євро-2012, «українці пройшли тест на європейськість». «Ми дійсно довели, що ми - європейська держава. Проте, українська корумпована й авторитарна влада такий тест на європейськість не пройшла», - переконаний А.Яценюк.